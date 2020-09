Inzistirao je da može otići iz katalonskog kluba kao slobodan igrač

Argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi (33) ipak ostaje u Barceloni.

“Nikad ne bih išao protiv Barcelone jer je to klub koji volim i koji mi je pružio sve otkako sam stigao, to je klub mog života. Hoću nastaviti karijeru u Barçi i moj se stav neće promijeniti iako sam želio otići “, kazao je Messi u dugom intervjuu za Goal.com emitiranom u petak popodne.

BARCELONA SI JE PUCALA U NOGU? Messijev ostanak potencijalno je vrlo opasan i mogao bi upropastiti planove svima

Argentinski superstar najavio je u da će ipak ostati, nakon što je klubu 25. kolovoza rekao da želi jednostrano raskinuti ugovor i već desetak dana traje sapunica oko njegova odlaska.

Messi, koji je šest puta proglašavan najboljim nogometašem svijeta, inzistirao je da može otići iz katalonskog kluba kao slobodan igrač, dok je Barcelona potom aktivirala otpusnu klauzulu od čak 700 milijuna eura.

“Nisam želio biti uključen u bilo kakve sudske parnice s Barcom i zato ostajem. No, i dalje tvrdim da je uprava kluba na čelu s predsjednikom Bartomeuom katastrofa”, kazao je Messi.

Ispričao je i kakvu je obiteljsku dramu proživljavao kad je procurila vijest da želi napustiti Barcelonu.

Messi describes telling his family about his desire to leave Barcelona 💔 pic.twitter.com/0tVOCvYhzG — B/R Football (@brfootball) September 4, 2020

“Kad sam to rekao supruzi i djeci nastala je brutalna drama. Cijela obitelj je plakala. Moja djeca nisu željela napustiti Barcelonu niti mijenjati školu. Ja sam gledao prema naprijed, želim se natjecati na najvišoj razini, osvajati trofeje, boriti se za Ligu prvaka”, kazao je Argentinac.

“Cijelo ovo razdoblje bilo je teško za sve. Bio sam jasan oko toga što želim i to rekao. Moja supruga me uz svu bol podržala. Moj sin Mateo je još uvijek mali i ne shvaća što znači otići negdje drugdje i tamo provesti nekoliko godina. Thiago je već veći. Čuo je nešto na televiziji pa me pitao što se događa. Nije htio čuti za to da mora promijeniti školu i upoznati nove prijatelje. Plakao je i govorio mi da ne idemo. Ponavljam, bilo je jako teško. Bilo je razumljivo. Meni se to dogodilo. Vrlo je teško donijeti odluku”, ispričao je Messi.