MESSI NIJE HTIO MLADOM NOGOMETAŠU ISPUNITI VELIKU ŽELJU: ‘Odbio me, valjda je bio potresen…’

U toj je utakmici Bayern nanio Barceloni najteži poraz u povijesti tog kluba u Ligi prvaka

Kanadski lijevi branič 19-godišnji Alphonso Davies izjavio je da mu njegov uzor Lionel Messi nije želio dati dres nakon poraza Barcelone 2-8 od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka.

“Zamolio sam Messija da razmijenimo dresove, ali me je odbio. Vjerojatno je bio potresen. To je OK, nadam se da ću ga dobiti nekom drugom prilikom”, izjavio je Alphonso Davies, koji briljira ove sezone u dresu Bayerna.

Neymar nema problema s tim

Zbog koronvirusa Uefa je preporučila da se ne razmjenjuju dresovi nakon utakmice.

I dok je Messi odbio Daviesa, zvijezda PSG-a Brazilac Neymar nakon pobjede 3-0 protiv Leipziga razmijenio je dresove s braničem njemačke ekipe Marcelom Halstenbergom.