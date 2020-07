MESSI NAPUŠTA BARCU U POSLU KOJI ĆE UZDRMATI CIJELI NOGOMETNI SVIJET? Talijani otkrili nevjerojatan plan Intera

Najveća zvijezda španjiolskog velikana Barcelone i po mnogima najbolji nogometaš na svijetu Lionel Messi glavna je meta talijanskog Intera koji će učiniti sve da ga dovede u svoje redove sljedeće godine, kada mu istekne ugovor s Barcelonom.

NAVIJAČI OVO DANIMA ČEKAJU: Prvi čovjek Barce odgovorio na pitanje odlazi li Messi i prokomenitrao priču o transferu u Inter

Najugledniji talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport objavila je ta u Interu spremaju nevjerojatno bogatu ponudu za Messija i da će ga pokušati privući ugovorom vrijednim nevjerojatnih 260 milijuna eura za četiri godine.

To znači da bi Argentinac po sezoni zarađivao 65 milijuna eura.

