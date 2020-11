Barcelona je u srijedu porazila Dynamo s 2-1 u 3. kolu Lige prvaka daleko teže nego što se očekivalo. Ukrajinci su doputovali na Camp Nou bez šest igrača i pet članova trenerskog stožera koji su bili pozitivni na koronavirus. Testiranje je pokazalo pozitivne rezultate kod Georgyja Tsitaišvilija, Denisa Garmaša, Mikkela Duelunda, Aleksandera Karavaeva, Tudora Belutsea i Mikole Šaparenka.

MESSI RUŠI SVE REKORDE: Znači, ovo mu se nikad nije dogodilo; Ali opet, ispisao je povijest

Nakon što je Lionel Messi već u petoj minuti golom iz kaznenog udarca doveo Barcu u vodstvo očekivala se golijada. No Barca je zabila samo još jedan gol, u 65. minuti je Gerard Pique zabio za 2-0. Gosti su smanjili u 75. minuti preko Viktora Cigankova.

Nakon te utakmice puno pažnje fanova privukla je jedna situacija s Messijem u kojoj se Argentinac nije istaknuo po dobrome.

Nogometaš Andrievsky je primio loptu u svojoj polovici i krenuo u napad te prošao je pored Messija koji ga nije niti pokušao zaustaviti, iako mu je bio jako blizu, već je samo nastavio lagano šetati po travi.

Messi doesn't care if Bartomeu resigned or about his current €50m net yearly salary… he just wants out of Barça. pic.twitter.com/M00a3T8oUE

— M•A•J (@Ultra_Suristic) November 4, 2020