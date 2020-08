MESSI KREĆE U VELIKI RAT S BARCELONOM: Sprema se ružan rastanak; ‘Namjerava klubu poslati novi faks…’

Nakon što je u utorak svojem klubu Barceloni Lionel Messi, njihov kapetan i najveća zvijezda te ponajbolji igrač na svijetu, poslao faks u kojem je tražio odlazak iz Barce, on sada namjerava poslati novu poruku kojom će ih obavijestiti da više ne nemjerava dolaziti na treninge.

Objavili su to RAC1 i El Periodico koji tvrde da je Messi shvatio da Barca neće prihvatiti pregovore oko njegovog odlaska i da će tako krenuti u rat s klubom u kojem je proveo cijelu karijeru.

Lionel Messi is expected to send a new burofax to Barcelona confirming he will not be attending pre-season training, as he begins all-out warfare with the club https://t.co/JEK3Cf6yCw #FCBarcelona #Juventus #FCIM #MCFC #PSG #Messi pic.twitter.com/Qtfarj90wC

