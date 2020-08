MESSI JE ODLUČIO OTIĆI IZ BARCELONE NAKON JEDNOG RAZGOVORA? Jako mu je zasmetalo što je od njega tražio novi trener

Argentinski nogometni superstar i kapetan Barcelone Lionel Messi je u utorak obavijestio čelne ljude kluba da želi otići što prije.

POTRES NA CAMP NOU, MESSI NAPUŠTA BARCELONU: Iz kluba službeno potvrdili da je zatražio odlazak

Argentinski Ole je javlja da je Messi odlučio povući taj potez nakon telefonskog razgovora s novim trenerom Barce Ronaldom Koemanom koji mu je rekao da su njegove privilegije na terenu gotova stvar te da mora više misliti na momčad.

Te riječi jako su razljutile Messija, koji je najbolji strijelac Barcelone svih vremena, i odmah je zaključio da je vrijeme za odlazak.

