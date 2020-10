Nogometaši Barcelone u utorak su u Torinu pobijedili Juventus s 2-0 u 2. kolu Lige prvaka i odvojili se na prvom mjestu skupine G.

Katalonci su bolje započeli dvoboj, Griezmann je već u 3. minuti pogodio vratnicu, a u 14. minuti su i poveli nakon što je udarac Francuza Dembela s 20 metara zakačio igrača Juvea Chiesu i promijenio smjer, i neobranjivo ušao u mrežu.

Drugi pogodak za Barcu postigao je Argentinac Lionel Messi, kapetan katalonskog kluba i ponajbolji igrač na svijetu.

Legendarni talijanski napadač Christian Vieri, koji je tijekom karijere najdublji trag ostavio u Interu, sada radi za CBS Sports kao stručni komentator i prokomentirao je utakmicu te istaknuo da je pobjeda gostiju bila potpuno zaslužena.

“Barcelona je bila čudesna, tu nije bilo utakmice – mogli su postići šest, sedam golova. Odigrali su fantastićno”, rekao je Vieri.

