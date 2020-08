Iako se u Barceloni ne mogu pomiriti s činjenicom da je Lionel Messi zatražio transfer te poručuju kako ništa još nije gotovo, stigla je vijest kako je njegov otac već dogovorio sastanak s budućim klubom čuvenog Argentinca.

Inter, PSG i Manchester United vjerojatno će izgubiti ovu borbu od Manchester Cityja. Jer, ako je vjerovati pisanju Tuttomercata, Jorge Messi je navodno dogovorio posjetu Engleskoj gdje bi se u ponedjeljak trebao naći s predstavnicima Manchester Cityja.

Građani se se morati dobro potruditi kako bi pronašli načina da dovedu jednog od najboljih igrača u povijesti. Odnosno da ne bi prekršili financijski fair play nakon što su prošlog mjeseca kažnjeni zbog kršenja istog s deset milijuna eura

BOOM!

Instagram post from Guardiola’s right arm Manoel Estiarte to Messi:

“You made many people and my mother happy for long time.

Now it’s our time to make you happy”

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2020