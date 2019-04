MERCEDES DOMINANTAN U KINI: Srebrne strijele osvojile prve dvije pozicije, velika borba Bottasa i Hamiltona za pole position

📻 TEAM: “That’s pole position Valtteri. Well done!”

📻 VB: “That’s what I like to hear guys!”

Pole No. 7️⃣ for #7️⃣7️⃣! #ChineseGP #Race1000

pic.twitter.com/nAcE5QmLOT

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) April 13, 2019