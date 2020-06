Nekoliko dana nakon što je potvrđeno da Grigor Dimitri ima koronavirus, oglasio se njegov menadžer Georgi Stoimenov. On je priznao da su na Adria Touru napravljene pogreške.

RAĐA POLUDIO ZBOG ĐOKOVIĆA: ‘Nevjerojatna je količina sr***a po Novaku. Sve je napravio da pomogne nama Hrvatima, ali…’

“Grigor je dobro i polako se oporavlja. Jučer nije imao simptome kao u danima prije toga. Osjećao se umorno, no nakon toga se osjećao bolje. Vjerujem da će biti u redu. Cijela ova situacija oko Adria Toura jako je delikatna. Svi smo napravili pogreške. Nismo bili disciplinirani kao što smo trebali. Imali smo stalni kontakt s ljudima. Na stadionu se konstantno nalazilo četiri tisuće ljudi. Puno se ljudi fotografiralo s igračima. Emocije su prevladale nad pravilima”, rekao je Stoimenov za bugarski BTV i nastavio.

Georgi Stoimenov, Grigor Dimitrov's agent admits mistakes were made over social distancing at the Adria Tour. pic.twitter.com/gWPtSUOy5R

— Michal Samulski (@MichalSamulski) June 23, 2020