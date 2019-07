MENADŽER DRAŽENA PETROVIĆA OTKRIO NEPOZNAT DETALJ O KOŠARKAŠKOM MOZARTU: “Netsi nisu bili dovoljno zagriženi i on je to osjećao…”

Na svako spominjanje Dražena, Warren LeGarie postane izuzetno emotivan

Iako je prošlo vec više od 26 godina otkad je napustio ovaj svijet, rane zbog gubitka Dražena Petrovića još su jako bolne.

Kobnog 7. lipnja 1993. godine Petrović je izgubio život u tragičnoj prometnoj nesreći kod njemačkog Ingolstadta i svijet je ostao bez jednog od najvećih košarkaša koje je Hrvatska dala, igrača koji je u ranoj mladosti prerastao njene, a uskoro i granice Europe.

NA DANAŠNJI DAN TRAGIČNO JE POGINUO DRAŽEN PETROVIĆ: Obilježava se obljetnica nesretnog odlaska košarkaškog genijalca

Dražen je rođen 1964. godine, svoj košarkaški put započeo je u redovima Šibenke, a nastavio u Ciboni i Real Madridu te naposlijetku u NBA ligi, koja je tada europskim košarkašima bila prilično neotkrivena. Portland Trail Blazersi (ni)su mu dali šansu, u dresu New Jersey Netsa dokazao je ne samo da mu je mjesto među košarkom elitom već da je može i predvoditi.

U četvrtak je objavljen razgovor s menadžerom Dražena Petrovića, Warrenom LeGarieom, koji je za Sportske novosti progovorio o košarkaškom Mozartu i otkrio nepoznate detalje o slavnom Hrvatu.

“Nemojte me samo tjerati na suze”

Nas svako spominjanje Dražena LeGarie postane poprilično emotivan.

“Nemojte me samo natjerati na suze. Sjećam se jednog detalja, bio sam u New Jerseyju i vidio ga kako trči prema meni. Trebao se naći s majkom moje kćeri i bio je zabrinut hoće li dobro izgovoriti njezino ime pa je dotrčao do mene da me pita. I to se sve događalo uoči važne NBA utakmice. Što god je radio, u tome je želio biti veličanstven, ne O.K. ili samo solidan, nego najveći. Great. Njegova je ostavština baš to, način na koji je napredovao, od one situacije u kojoj je bio u Portlandu”, izjavio je.

Otkrio je i gdje je bio kad je doznao za Draženovu smrt.

“U Los Angelesu, u Venice Beachu. Imao sam tamo i ured i dom. Javio mi je netko, mislim da je to bio kolega agent Mark Fleischer koji je u to vrijeme bio dosta vezan za europske igrače. Prva pomisao bila mi je, kad sam to saznao, samo kako što prije stići do Hrvatske i biti na pogrebu. I dan danas sam šokiran”, iskren je Amerikanac.

Te godine postojala je mogućnost da Dražen napusti Netse i vrati se u Europu. Le Garie smatra da bi hrvatski košarkaš napustio SAD.

“U onom slučaju, ja bih se okladio na Europu”, rekao je i potvrdio da je Petrović bio bliži Panathinaikosu nego Houstonu.

“I Netsi su ga željeli zadržati, mogli su mečirati ponudu, no nisu bili dovoljno zagriženi pa je Dražen to osjećao i za njega je to bilo izazovno. Ni Bill Fitch više nije bio trener, nego je dolazio novi trener. Bilo je tu puno više izazova nego zadovoljstva”, zaključio je