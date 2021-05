Utah Jazz, najbolja momčad prvog dijela NBA sezone neočekivano je izgubla na svojem parketu u prvoj utakmici doigravanja

Košarkaši Utah Jazza izgubili su na svojem terenu od Memphis Grizzliesa 112-109 u prvoj utakmici doigravanja.

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović za Jazzere je u 33 minute ubacio 29 poena uz pet skokova.

Bojan Bogdanovic Tonight: 29 PTS

5 TRB

2 STL

All Points In 2nd Half🔥 Mike Conely Tonight: 22 PTS

6 TRB

11 AST

2 BLK

+11 +/- pic.twitter.com/L5nTT934d0 — ★ (@DimeBound) May 24, 2021

Šut za produžetak

Grizzliesi su sjajno počeli utakmicu, no Utah se na krilima Bogdanovića vratila u igru u posljednjoj četvrtini. Hrvatski košarkaš do poluvremena nije zabio niti jedan koš, ali u nastavku se raspucao i doveo Utah na korak do produžetaka.

No, Bogdanović nije uspio postati heroj Jazzera jer je u zadnjem napadu promašio tricu koja bi njegovoj ekipi donijela produžetak.

OVDJE pogledajte Bogdanovićev promašaj.

Sunsi bolji od prvaka

Košarkaši Phoenix Sunsa u svojoj su dvorani svladali Los Angeles Lakerse s 99-90 u prvoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja u Zapadnoj konferenciji, a Dario Šarić je za pobjednike ubacio četiri koša uz dva skoka i jednu asistenciju.

Lakersi su vodili samo na početku dvoboja i bili u maloj prednosti do polovice prve četvrtine. No, kad je Phoenix došao do prednosti više je nije ispuštao iz ruku, a do najvećih +16 Sunsi su došli početkom posljednje četvrtine.

LeBron predvodio Lakerse

Najbolji igrač utakmice bio je Devin Booker s 34 koša, osam asistencija i sedam skokova, a odličnog je pomoćnika imao u Deandreu Aytonu koji je postigao 21 poen uz samo jedan promašaj iz igre i imao 16 skokova. Po 10 koševa za Sunse ubacili su Mikal Bridges i Cameron Johnson.

LeBron James je s 18 koševa, 10 asistencija i sedam skokova bio najbolji igrač aktualnih prvaka. Dennis Schroder je ubacio 14 poena, a Anthony Davis 13 uz sedam skokova i tri blokade. Andre Drummond je završio s 12 koševa i devet skokova.

Druga utakmica serije na raporedu je u noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu (4.00 sata), a ponovno će se igrati u Phoenix Suns Areni.