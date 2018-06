MEKTIĆ OSTAO BEZ FINALA PAROVA: Zagrepčanin i Austrijanac nisu imali šanse protiv Francuza

Prošlogodišnja pobjednica US Opena Amerikanka Sloane Stephens plasirala se u finale.

Zagrepčanin Nikola Mektić i austrijski tenisač Alexander Peya poraženi su u četvrtak u polufinalu turnira parova u Roland Garrosu od Francuza Pierre-Huguesa Herberta i Nicolasa Mahuta sa 3-6, 4-6.

Drugo polufinale muških parova na rasporedu je u petak, a u njemu će Mate Pavić i Austrijanac Oliver Marach igrati protiv Španjolaca Feliciana i Marca Lopeza.

U finalu Sloane Stephens i Simona Halep

U međuvremenu, prošlogodišnja pobjednica US Opena Amerikanka Sloane Stephens plasirala se u finale Roland Garrosa nakon što je u četvrtak u polufinalu svladala sunarodnjakinju Madison Keys sa 6-4, 6-4.

Stephens, koja do sada nikad nije otišla dalje od osmine finala u Parizu, u subotu će u finalu igrati protiv Rumunjke Simone Halep, koja je pobijedila najbolju španjolsku tenisačicu Garbine Muguruzu sa 6-1, 6-4. Time je Halep osigurala ostanak na prvom mjestu WTA ljestvice, a bit će joj to treći finale na pariškoj zemlji.

Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası Tek Kadınlar finalistleri belli oldu: Rumen Simona Halep ile ABD'li Sloane Stephens. pic.twitter.com/TXBenrYrrw — Sanem Tekin (@sanemmtkn) June 7, 2018

Polufinale:

Sloane Stephens (SAD/10) – Madison Keys (SAD/13) 6-4, 6-4

Simona Halep (Rum/1) – Garbine Muguruza (Špa/3) 6-1, 6-4