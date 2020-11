MEKTIĆ I KOOLHOF VIŠE NISU STOPOSTOTNI NA ATP FINALU U LONDONU: No, svejedno će igrati u polufinalu

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Koolhof nisu uspjeli ostvariti i treću pobjedu u skupini “Mike Bryan” na ATP finalu u Londonu, bolji od njih bili su Poljak Lukasz Kubot i Brazilac Marcelo Melo sa 6-4, 6-7 (2), 10-8.

Mektić i Koolhof su i prije ovoga susreta osigurali prolazak u polufinale s prvog mjesta u skupini, dok su Kubot i Melo izgubili izglede za prolazak dalje.

Lukas Kubot and Marcelo Melo beat Wesley Koolhof and Nikola Mektic in the Match Tie-Break – https://t.co/EyzvvAZA4c pic.twitter.com/fwcvyrfUuT

— UbiTennis (@UbiTennisEng) November 19, 2020