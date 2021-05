MEGATRANSFER KOJI GOTOVO NITKO NIJE OČEKIVAO: Kovačiću i Chelseaju na ljeto se pridružuje jedan od najboljih igrača svijeta

Vodstvo Chelseaja oduševljeno je Tuchelovim radom i činjenicom da je momčad opet u fantastičnoj formi

Otkako su zimus promijenili trenera, nogometaši Chelseaja igraju možda i najefikasniji nogometu u Europi. Frank Lampard otišao je, vjerojatno, prekasno da bi Chelsea napravio nešto konkretnije u domaćem prvenstvu, ali zato je u Ligi prvaka momčad, pod vodstvom novog trenera Thomasa Tuchela, došla do finala.

Vodstvo Chelseaja oduševljeno je Tuchelovim radom i činjenicom da je momčad opet u fantastičnoj formi i da su gotovo sva ovosezonska skupocjena pojačanja konačno proigrala, pa su takav ishod odlučili i nagraditi.

Naime, ako je vjerovati napisima britanskog The Suna, Tuchel bi na ljeto trebao dobiti budžet od 175 milijuna eura za kupnju novog napadača. Na kraju sezone odlazi im Olivier Giroud, a vrlo vjerojatno i Tammy Abraham, te će im, de facto, ostati jedino Timo Werner koji ne igra baš toliko loše, ali u kroničnoj je golgeterskoj suši, to jest, zabija zabrinjavajuće premalo golova, s obzirom na to da je plaćen vrtoglavih 53 milijuna eura.

Lukaku ili Haaland?

Iako su na početku sezone potrošili oko 250 milijuna eura na pretežito napadačka pojačanja, ofenzivci Chelseaja nisu se previše istaknuli golgeterskim sposobnostima, posebice ne kod Lamparda, pa je zato vodstvo Chelseaja odlučilo izdvojiti budžet za novog napadača.

The Sun piše kako su za sada primarne mete Erling Haaland iz Borussije Dortmund i bivši napadač Chelseaja Romelu Lukaku, koji se preporodio u Interu i jedan je od najboljih napadača trenutno. Što se Haalandove cijene tiče ona je tu negdje oko 150 milijuna eura, dok Transfermarkt Lukakua procjenjuje na nekih 90 milijuna eura.

Transfer je u slučaju obojice itekako moguć jer Borussija želi zaraditi na Haalandu i on se već spominje u kontekstu Real Madrida, Manchester Uniteda i Manchester Cityja, a s druge strane Inter je u golemim financijskim problemima i jedan ovakav transfer vjerojatno bi im bio spasonosan.