MEDVEDEV OSTAO STOPOSTOTAN NA ATP FINALU: Slijedi mu veliki okršaj s ‘Kraljem zemlje’

Rus Danil Medvedev uspio je natjecanje u skupini “Tokio 1970” na ATP finalu u Londonu okončati sa stopostotnim učinkom nakon što je u susretu posljednjeg 4. kola svladao Argentinca Diega Scwartzmana sa 6-3, 6-3.

ĐOKOVIĆ U ODLUČUJUĆEM MEČU BOLJI OD ZVEREVA : Prvi tenisač svijeta posljednji je polufinalist ovogodišnjeg ATP finala u Londonu

I prije posljednjeg kola bilo je jasno kako će Medvedev u polufinale kao pobjednik skupine te će u subotu igrati protiv Španjolca Rafaela Nadala, drugog iz skupine “London 2020”, dok je Schwartzman nakon dva poraza u prva dva kola ostao bez izgleda za prolazak dalje, pa njihov susret nije imao pretjeranu važnost.

Ranije u petak je prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković kao posljednji osigurao polufinale u Londonu svladavši Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-3, 7-6 (4). Bio je to izravni dvoboj za drugo mjesto u skupini i dvoboj protiv Austrijanca Dominica Thiema u subotnjem polufinalu.

A cracking set of semi-finals for the final ATP Finals event at the O2…

Dominic Thiem vs Novak Djokovic

Daniil Medvedev vs Rafael Nadal

Should be a great Saturday of tennis 😍https://t.co/XJ0Id98SsR

