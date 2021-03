Francuski napadač pokazao je po tko zna koji put svoj ogroman talent

Jedan od najboljih nogometaša u ovom trenutku, Kylian Mbappé, u 31. minuti utakmice između PSG-a i Barcelone uništio je svaku nadu gostima da bi mogli doći do čuda i preokrenuti zaostatak od 4:1 iz prve utakmice. Mbappe je zabio za vodstvo Parižana nakon što je sudac pokazao na bijelu točku. Nakon VAR provjere Anthony Taylor je ustvrdio da je Lenglet napravio prekršaj za kazneni udarac.

Kako se pokazalo, bio je to Mbappeov pogodak za povijest. Naime postao je najmlađi nogometaš koji je došao do brojke od 25 postignutih pogodaka u Ligi prvaka. Do sada je je Lionel Messi držao taj rekord. A kako ga je Mbappe srušio pogledajte ovdje.

Kylian Mbappe breaks Lionel Messi's record and becomes the youngest player to score 25 goals in #UCL history 📈 pic.twitter.com/zAojOlgUMZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 10, 2021

