Mbappe prije utakmice protiv Bašašekira nije zabio u devet susreta u Ligi prvaka

Nogometaši PSG-a svladali su turski Bašakšehir sa 5-1 (3-0) u nastavku utakmice 6. kola u skupini H Lige prvaka, koja je u utorak prekinuta nakon što je turska momčadi optužila četvrtog suca Coltescua za rasističku primjedbu i odbila nastaviti igrati dok je on na terenu.

[VIDEO] NEYMAR SHOW NA PARKU PRINČEVA: O njegovom prvom golu pričat će se još danima, pogledajte što je Brazilac radio

Za uvjerljivu pobjedu Parižana na Parku prinčeva trostruki strijelac bio je Brazilac Neymar (21, 38, 50), a dva pogotka postigao je Kylian Mbappe (42-11m, 62) prekinuvši post od devet utakmica u Ligi prvaka u kojima nije zatresao mrežu. Neymar je po treći put u karijeri postigao ‘hat-trick’ u Ligi prvaka. Jedini pogodak za tursku momčad postigao je Mehmet Topal (57).

Novi rekorder

Dvadesetjednogodišnji Mbappe je u ovoj utakmici, uz prekid golgeterskog posta, postavio novi rekord Lige prvaka.

Pogodak protiv Bašakšehira Mbappeu je bio 20. u karijeri u Ligi praka i Francuz je tako u dobi od 21 godine i 355 dana postao najmađi nogometaš koji je stigao do te brojke u povijesti prestižnog natjecanja.

Do sada je taj rekord držao slavni Argentinac Lionel Messi koji je do 20 golova u Ligi orvaka stigao s 22 godine i 266 dana, a treći na ljestvici je legendarni Španjolac Raul Gonzalez kojemu je to uspjelo s 22 godine i 297 dana.

Kylian Mbappe overtakes Leo Messi as the youngest player ever to reach 20 Champions League goals 😎 pic.twitter.com/ihqEDSnHXb — B/R Football (@brfootball) December 9, 2020

Paris Saint-Germain je pobjedom završio natjecanje u skupini H sa 12 bodova i na prvom mjestu. Isti broj bodova ima i drugoplasirani RB Leipzig. Te dvije momčadi su izborile plasman u osminu finala Lige prvaka, dok će trećeplasirani Manchester United, koji je ostao na devet bodova, natjecanje nastaviti u Europskoj ligi. Bašakšehir je osvojio tri boda.