Francuski stručnjak Zinedine Zidane primio je u nedjelju najbolju moguću vijest. Naime, jedan od najboljih nogometaša na svijetu, Kylian Mbappé, navodno je poručio PSG-u da želi napustiti klub idućeg ljeta. Poznato je da je na meti Real Madrida već nekoliko godina, a kako je u odličnim odnosima sa Zidaneom nema sumnje da mu je Santiago Bernabeu najizglednija sljedeća destinacija.

The Times, koji je parsirao ovu informaciju, tvrdi da se Mbappé želi preseliti u Englesku ili Španjolsku te dodaju kako u Premier ligi cilja na Liverpool i Manchester United.

Kylian Mbappé has told PSG he wants to leave at the end of the season. [the times] pic.twitter.com/7Jz9KwUF1T

— FourFourTweet (@FourFourTweet) September 13, 2020