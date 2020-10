MBAPPE NAKON RUŠENJA HRVATSKE POSTAO PREDMET SENZACIONALNIH GLASINA: U Madridu ovo nisu očekivali

Francuski napadač Kylian Mbappé pomalo preuzima primat u svjetskom nogometu. Iako su Lionel Messi i Cristiano Ronaldo još uvijek aktivni zvijezda PSG-a polako zauzima ulogu koju oni imaju gotovo dva desetljeća. On je prema Transfermarktu najvrjedniji nogometaš današnjice, a uskoro bi mogao preuzeti titulu najskupljeg igrača u povijesti.

MBAPPE I MODRIĆ NAKON UTAKMICE POKAZALI ŠTO MISLE JEDAN O DRUGOME: Njihove poruke odjeknule do Madrida

Titula je to koju od transfera iz Barcelone u PSG nosi Neymar. No, njegovih 222 milijuna eura moglo bi uskoro pasti u zaborav ostvari li se senzacionalna najava talijanskog Tuttosporta.

Paris St-Germain forward Kylian Mbappe is reportedly being lined up for a world record move to Serie A.

