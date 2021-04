MBAPPE JE PROTIV MANCHESTER CITYJA ODIGRAO KATASTROFANU UTAKMICU: Za to je zaslužan jedan čovjek

U prvom dvoboju polufinala Lige prvaka Manchester City je slavio u Parizu protiv PSG-a s 2-1 (0-1) i stekao veliku prednost pred uzvrat.

PSG je poveo preko Marquinhosa (15), a City je preokrenuo preko Kevina de Bruynea (64) i Riyadha Mahreza (71).

Nakon utakmice puno se priča o nastupu jedne od najvećih zvijezda PSG-a, ubojitog napadača Kyliana Mbappea, koji je u potpunosti zakazao protiv “Građana”.

Iako se predviđalo da će Mbappe predstavljati glavnu opasnost za gol Cityja, Francuz u 90 minuta nije uputio niti jedan udarac prema golu, prvi put u karijeri u Ligi prvaka.

Mbappe coming into semifinals: Eight goals in last five UCL matches.

Mbappe today: Zero shots on target ❌ pic.twitter.com/APkPQShciR

— B/R Football (@brfootball) April 28, 2021