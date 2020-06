Engleski Chelsea potvrdio je da je klub postigao dogovor s napadačem Leipziga Timom Wernerom (24) te da će im se priključiti nakon završetka sezone u Njemačkoj.

Riječ je o jednom od najboljih napadača u Europi, koji je ove sezone zabio 32 gola i upisao 13 asistencija u 43 nastupa u svim natjecanjima.

“Oduševljen sam što sam potpisao za Chelsea. Ovo je za mene veliki trenutak jer dolazim u jedan od najvećih klubova. Zahvaljujem Leipzigu i navijačima na prekrasne četiri godine. Veselim se idućoj sezoni s novim suigračima”, poručio je.

DONE DEAL: Chelsea have confirmed the signing of Timo Werner from RB Leipzig for a reported fee of £47.5m. pic.twitter.com/ddFOKnS0rW

Englezi su za njega navodno platili 50 milijuna eura, a potpisao je ugovor na pet godina s plaćom od preko deset milijuna eura po sezoni.

Veiki njegov zagovaratelj bio je trener Frank Lampard jer mu nedostaje centralna figura u napadu i igrač koji bi garantirao više od 20 golova po sezoni.

Chelsea je na zimu, inače, potvrdio da će im se priključiti i Ajaxov veznjak Hakim Ziyech.

34 – New @ChelseaFC signing Timo Werner has been directly involved in 34 league goals this season (26 goals and 8 assists) – in Europe's top five leagues, only Messi (35) tops this total. Exciting. pic.twitter.com/UKHu6SN0Bn

— OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2020