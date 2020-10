MATE PAVIĆ U FINALU ROLAND GARROSA: Senzacionalan rezultat Hrvata u Parizu

Splićanin Mate Pavić i brazilski tenisač Bruno Soares borit će se za naslov pobjednika Roland Garrosa u konkurenciji muških parova, a nastup u finalu izborili su u četvrtak pobijedivši u polufinalnom dvoboju prve nositelje Kolumbijce Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha sa 7-6 (4), 7-5.

U dvoboju aktuanih i prošlogodišnjih pobjednika US Opena Pavić i Soares su bolje krenuli u meč i stigli do ‘breaka’ u trećem gemu, ali su ga već u sljedećem izgubili. Odluka o osvajanju prvog seta pala je u ‘tie-breaku’ u kojem je hrvatsko-brazilski par do ključne prednosti došao kod rezultata 4-4, a potom je Pavić s dva poena na servisu donio osvajanje prve dionice.

Moguća repriza finala

Kolumbijci su prvi stekli prednost u drugom setu ‘breakom’ na servis Pavića u petom gemu. U osmom su Soares i Pavić izjednačili rezultat na 4-4 iskoristivši petu priliku za ‘break’. Kad je kod 6-5 za hrvatsko-brazilski par Farah morao osvojiti servis za novi ‘tie-break’, Pavić i Soares su s nekoliko odličnih reterna i reakcija na mreži stigli do dvije meč-lopte (15-40) te nakon 104 minute brobe prvu priliku pretvorili u pobjedu koja ih je odvela u drugo zajedničko finale na Grand Slam turnirima, nakon trijumfa u New Yorku prije mjesec dana.

Soaresu je ovo prvo finale u Roland Garrosu, a Mate Pavić će po drugi put igrati za pariški naslov, nakon što je u finalu 2018. u paru s Austrijancem Oliverom Marachom poražen od francuskog para Herbert – Mahut.

Pavić i Soares bi u pariškom finalu mogli imati iste suparnike kao i za trofej na US Openu, jer će u drugom polufinalu Zagrepčanin Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Koolhof igrati protiv prošlogodišnjih pobjednika Roland Garrosa Nijemaca Kevina Krawietza i Andreasa Miesa.

