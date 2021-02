MARSEILLE NI NAKON 44 GODINE NIJE USPIO POBIJEDITI U BORDEAUXU: Ćaleta-Car propustio susret, Bašić završio utakmicu u 38. minuti

U posljednjem susretu 25. kola francuskog nogometnog prvenstva Bordeaux i Marseille su odigrali 0-0 premda su gosti od 59. minute igrali s dva igrača manje.

Marseille niti nakon 44 godine nije uspio pobijediti u Bordeauxu, no ovoga puta barem nije izgubio premda je posljednjih pola sata igrao s dva igrača manje. Zadnju pobjedu OM je u Bordeauxu upisao u listopadu davne 1977. godine i od tada čeka na trijumf u gradu na rijeci Garrone.

Ovoga puta gosti se mogu radovati i jednom bodu nakon što su u 55. i 59. minuti ostali bez Argentinaca Leonarda Balerdija i Daria Benedetta.

36 – Bordeaux are unbeaten in their last 36 home games against Marseille in Ligue 1 (W21 D15), the longest run at home by a team against a single opponent in the history of the French top-flight. Eternal #FCGBOM pic.twitter.com/RxMLjAxBwv

No, sve je moglo biti drugačije da Valere Germain u 54. minuti nije uprskao zicer. U kontri je Bordeaux došao u priliku, no Balerdi je kao zadnji igrač obrane rukama oborio Remija Oudina i zaradio crveni karton.

7 – Marseille have received seven red cards in Ligue 1 this season, more than any other team in the Top 5 European leagues. Madness #FCGBOM pic.twitter.com/F72vm634yD

Samo četiri minute kasnije na “hlađenje” je morao i Benedetto nakon oštrog prekršaja nad Laurentom Koscielnyjem.

FT: Bordeaux 0-0 Marseille

But for the two red cards (see Benedetto's below) a largely uneventful game.

OM the better side – and even after going down to 9 they had chances to win it.

44 years with a win in Bordeaux for them.#FCGBOM pic.twitter.com/odE9P08TkB

— Robin Bairner (@RBairner) February 14, 2021