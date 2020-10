MARSEILLE GLATKO SVLADAO BORDEAUX I PRIBLIŽIO SE VRHU TABLICE: Ćaleta-Car igrao do 87. minute, Bašiću cijela utakmica

Nogometaši Marseillea pobijedili su u subotu u 7. kolu Francuske lige kod kuće Bordeaux s 3-1.

Za domaćine je do 87. minute igrao hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta Car, dok je za Bordeaux cijelu utakmicu odigrao Toma Bašić.

Result | Marseille 3-1 Bordeaux – OM doing enough against a hapless Girondins side whose attack leaves much to be desired – Ben Arfa quiet and mostly ineffectual for his debut. Michaël Cuisance on the other hand shone brightly.

— Get French Football News (@GFFN) October 17, 2020