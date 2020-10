MARKO PJACA SE OPORAVIO OD KORONAVIRUSA: Genoa potvrdila sjajne vijesti, bivši Vatreni vraća se na teren

Dvadesetpetogodišnji hrvatski nogometaš Marko Pjaca oporavio se od koronavirusa, potvrdio je njegov klub Genoa, za koju igra na posudbi iz Juventusa.

Pjaca se zarazio prije više od dva tjedna, a sada se oporavio i bio je negativan na testiranju te je na raspolaganju treneru Rolandu Maranu.

#Genoa have announced Marko Pjaca and Luca Pellegrini have recovered from #coronavirus to have 10 of 17 back in training. #SerieA #COVID19 https://t.co/bfdnScf91S pic.twitter.com/gmImGZ314l

