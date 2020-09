MARKO PJACA IMA KORONAVIRUS: Genoa potvrdila da je zaraženo čak 14 njenih igrača, Hrvat je jedan od njih

Dvadesetpetogodišnji hrvatski nogometaš Marko Pjaca zaražen je koronavirusom, potvrdio je njegov klub Genoa, za koju igra na posudbi iz Juventusa.

Genoa je potvrdila da je 14 njihovih igrača i četiri klupska zaposlenika bilo pozitivno na testiranju na Covid-19, a jedan od njih je i Pjaca.

One of the players who tested positive was Marko Pjaca.

Pozitivni su Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Pjaca, Ivan Radovanović, Lasse Schöne, Davide Zappacosta i Valon Behrami.

Genoa have named the 11 players who tested positive for COVID-19, along with four members of staff, including Marko Pjaca and Davide Zappacosta https://t.co/uncHHvvV6n #Genoa #SerieA #Napoli #GenoaCFC pic.twitter.com/VVbIvfpJ5m

— footballitalia (@footballitalia) September 30, 2020