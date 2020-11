MARIN PONGRAČIĆ POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Razvio je simptome dva dana prije utakmice s Portugalom

Branič hrvatske nogometne reprezentacije i njemačkog prvoligaša Wolfsburga Marin Pongračić bio je pozivitan na testiranju na koronavirus, potvrdio je hrvatski nogometni savez.

U Priopćenju HNS-a se navodi da iako je Pongračić na svim redovnim testiranjima uoči utakmica Vatrenih u studenome imao negativan rezultat, razvio je simptome bolesti dva dana uoči dvoboja s Portugalom u Splitu u Ligi nacija. Nakon toga ga je liječnička služba HNS-a odlučila dodatno testirati i njegov nalaz je tada bio pozitivan.

“Pongračić je još uoči ponovnog testiranja bio izoliran od ostatka reprezentacije, a po dolasku nalaza i u dogovoru s njegovim klubom otputovao je za Njemačku. Zbog poštivanja epidemioloških pravila te Uefinog Return to Play protokola, epidemiološke službe smatrale su da nije potrebna izolacija drugih članova reprezentacije”, zaključuje se u HNS-ovom priopćenju.

VfL Wolfsburg will be without Marin #Pongracic over the coming days. The defender tested positive for COVID-19 and immediately went into self-isolation following the result. Get well soon, Marin! 🙏#VfLWolfsburg pic.twitter.com/B3ak11z92E

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) November 18, 2020