MARIN ČILIĆ ISPAO U POLUFINALU: U dva seta izbacio ga je 50. tenisač na svijetu

Hrvatski tenisač Marin Čilić završio je nastup na teniskom ATP turniru u Estorilu, u subotu je u polufinalu bolji od njega bio Britanac Cameron Norrie sa 7-6(5), 7-5 poslije dva sata igre.

Čilić je u meču protiv 50. tenisača svijeta servirao 16 aseva, a suparnik pet. Hrvatski je tenisač spasio četiri od šest break lopti, a Norrieju je uzeo servis samo jednom. Hrvatski je tenisač imao 50 posto prvog servisa, a Norrie 80 posto.

World No. 50 @Cam_Norrie advances to 2nd @ATPTour final of his career by beating former No. 3 Marin Cilic 7-6(5) 7-5 at @EstorilOpen.

Norrie seeks 1st title and is 18-8 in 2021 — tied for 3rd-most wins on tour with @JannikSin (@StefTsitsipas, @AndreyRublev97 each have 26 wins).

