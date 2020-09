MARIĆ DOBIO JAKO POZNATOG SUIGRAČA: U Berlusconijevom klubu igrat će s bivšim članom Barcelone

Tridesettrogodišnji Kevin-Prince Boateng igrat će u sljedećoj sezoni za talijanskog drugoligaša Monzu, javljaju mediji iz te zemlje.

U Monzu stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Fiorentinom.

Kevin Prince Boateng today will sign with AC Monza, as the ‘Second division’ club owned by Silvio Berlusconi want to be promoted to the Serie A.

…509 days ago he was playing his last match @ Barcelona. Now he joins Monza. @FootballManager things. 🔴 #Boateng @DiMarzio @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2020