BILIĆ OTKRIO MALO POZNATI DETALJ O MODRIĆU: ‘Sjećam se kako je reagirao kad se Kovač opraštao, a danas Hazardu hladno odbrusi’

U Zagrebu se skupilo slavno društvo

Hrvatski kapetan Luka Modrić u krcatoj Esplanadi predstavio je svoju autobiografiju ‘Moja igra’. Tom prilikom u zagrebačkom hotelu okupilo je poznato društvo: Marcelo, Emilio Butragueño. Zlatko Dalić, Ćiro Blažević, Slaven Bilić, Zvonimir Boban, Mario Stanić, Aljoša Asanović, Mateo Kovačić, Tin Jedvaj, Dominik Livaković, Mile Škorić, Borna Barišić…

“Ovo što sam ostvario puno je više nego što sam ikad mogao sanjati. Ponosan sam na sve uspjehe. Uvijek mi je bila želja objaviti autobiografiju, a u posljednje vrijeme sam to i odlučio napraviti nakon uspjeha s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Modrić.

Naglasio je kako je jedan od najemotivnijih trenutaka u njegovom životu bio doček u Zagrebu nakon osvajanja svjetskog srebra.

Rusije posebna

“Rusija će zauvijek biti nešto posebno. Posebno pamtim naše zajedništvo, od prvog do zadnjeg trenutka, slike naših navijača i svečani doček u Zagrebu i ostalim gradovima. Sanjali smo kako ćemo jednom i mi imati doček kao i “Vatreni” 1998. i presretan sam što nam se to i ostvarilo.”

Modrić se nada kako će hrvatska reprezentacija razveseliti navijače i na Europskom prvenstvu idućeg ljeta.

“Sada imamo sedam, osam mjeseci kako bi se što bolje pripremili za EURO. Imamo kvalitetnu ekipu i vjerujem da možemo ispisati još jedan veliki rezultat,” kazao je Modrić zahvalivši se svima koji su mu pomogli u karijeri i bili uz njega.

“Svi ste vi dio mog života i svi vi imate zasluge za moju karijeru,” poručio je.

Okupljenima se obratio i Slaven Bilić te je ispričao zanimljivu anegdotu.

Odbio Hazarda

“Velika mi je čast biti ovdje. Nije me iznenadio Modrićev uspon, ali se mnogo toga promijenilo u njegovom životu. Sjećam se kad se Niko Kovač opraštao u Bukureštu da je desetka trebala pripasti Luki. Međutim, on se premišljao, govorio ‘a što ja znam…’, a danas Edenu Hazardu hladno odbrusi: ‘Daj ti meni to ovamo, to je moj broj. Naravno da se promijenio, ali je ostao skroman i ponizan“, rekao je Bilić, čije riječi prenosi Večernji list.

Čestitao Vatrenima

“Čestitam hrvatskoj reprezentaciji na svim ostvarenim uspjesima. Real Madrid je postigao velike uspjehe posljednjih godina a Luka Modrić je suština tih uspjeha. Svi ga znamo kao igrača, ali na sam presretan što ga poznajem kao velikog čovjeka. Presretan sam što su naše obitelji danas u prijateljskim odnosima. On je jako ljubazna osoba posvećena obitelji . Cijeli svijet zna Luku, ali mi koji s njim igramo znamo kakav je na treningu i poznajemo te minijature i tu posvećenost koje se rijetko viđaju. Lako je prepoznati vrhunske igrače po potezima i primanju lopte. On predviđa sve poteze tri-četiri sekunde prije. Teško se braniti od igre Modrića jer on sve promišlja prije vas“, poručio je pak Marcelo.

Boban mu uzor

Bivši kapetan “vatrenih” i jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena Zvonimir Boban, za kojeg Modrić nikada nije skrivao kako mu je uzor, istaknuo je kako je Luka ‘apsolutni vođa ove generacije”.

“Zbog Lukine igre moje nogometno srce još jače tuče”, poručio je Boban, trenutačno jedan od čelnika Milana.

Izbornik Dalić se prisjetio sjajnih ruskih dana i hrvatskog puta do svjetskog srebra i Modrićeve uloge.

“Utakmica protiv Danske je bila ključna. Sve se tada lomilo, hoćemo li biti gubitnici ili pobjednici. Luka je u 117. minuti promašio kazneni udarac, ali je prilikom raspucavanja bio siguran. Taj jedanaesterac je njegova životna priča. Težak rad i pravi karakter su ga doveli do uspjeha,” istaknuo je izbornik svjetskih doprvaka.

Program je vodio poznati hrvatski glumac Tarik Filipović naglasivši kako je Luka odgojen skromno i radišno, s pravom dozom inata i vjere u sebe.

“Modrić je simbol odlučnosti i ustrajnosti, a njegova životna priča inspiracija za sve,” kazao je Filipović koji je svojim brojnim dosjetkama nasmijavao publiku.

“Luka je jedini koji je osvojio sve četiri najprestižnije svjetske nagrade za najboljeg igrača svijeta u istoj godini – Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva, FIFA-in The Best, Nagradu UEFA-e i Ballon D’Or,” naglasio je Filipović.

Kapetan hrvatske vrste je danas gostovao i na sajmu knjiga Interliberu gdje se u sklopu prezentacije knjige družio s navijačima i obožavateljima. Zbog velikog interesa druženje s Modrićem je prebačeno iz paviljona 6 na pozornicu ispred paviljona 5 gdje se okupilo više od tisuću ljudi.

Najbolji hrvatski nogometaš svih vremena

Modrić je sasvim sigurno najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Davor Šuker je bio najbolji strijelac SP-a u Francuskoj 1998. godine, na kojem je hrvatska vrsta bila treća, a s Realom je osvojio jednu Ligu prvaka, dok je Zvonimir Boban bio kapetan ‘brončanih’, te europski prvak s Milanom. Luka ih je debelo nadmašio na klupskom planu osvojivši u dresu “Kraljevskog kluba” četiri Lige prvaka, ali i na reprezentativnom planu nakon nezaboravnog lanjskog ruskog ljeta i osvojenog srebra na World Cupu.

Prošle godine dobio je nagradu za najboljeg igrača svjetskog prvenstva u Rusiji, proglašen je najboljim igračem Europe u izboru Europske nogometne federacije (UEFA), te najboljim igračem svijeta u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA), a kao kruna svega stigla je i Zlatna lopta koju dodjeljuje ugledni francuski magazin France Football. Nedavno je osvojio nagradu “Golden Foot”, koja se dodjeljuje nogometašima za postignute individualne i momčadske uspjehe te za iznimnu osobnost i karizmu.

Modrić je tijekom karijere osvojio 21 klupski trofej, te srebro u dresu hrvatske reprezentacije na posljednjem svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. S Real Madridom je osvojio četiri Lige prvaka, četiri svjetska klupska prvenstva i jedno španjolsko prvenstvo, dok je s Dinamom tri puta bio hrvatski prvak.

Za Hrvatsku je debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi (3-2) nad Argentinom, iste godine upisao je i dva nastupa na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. U remiju s Japanom (0-0) na travnjaku je bio od 78., a u remiju s Australijom (2-2) zaigrao od 74. minute.

Prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana.

Modrić je za reprezentaciju nastupio na tri svjetska prvenstva (2006, 2014, 2018) i tri europska prvenstva (2008, 2012, 2016), a do sada je sakupio 127 nastupa, a ispred njega tek je Darijo Srna (134).