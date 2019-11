BILIĆ OTKRIO MALO POZNATI DETALJ O MODRIĆU: ‘Sjećam se kako je reagirao kad se Kovač opraštao, a danas Hazardu hladno odbrusi’

U Zagrebu se skupilo slavno društvo

Hrvatski kapetan Luka Modrić u krcatoj Esplanadi predstavio je svoju autobiografiju ‘Moja igra’. Tom prilikom u zagrebačkom hotelu okupilo je poznato društvo: Marcelo, Emilio Butragueño. Zlatko Dalić, Ćiro Blažević, Slaven Bilić, Zvonimir Boban, Mario Stanić, Aljoša Asanović, Mateo Kovačić, Tin Jedvaj, Dominik Livaković, Mile Škorić, Borna Barišić…

“Ovo što sam ostvario puno je više nego što sam ikad mogao sanjati. Ponosan sam na sve uspjehe. Uvijek mi je bila želja objaviti autobiografiju, a u posljednje vrijeme sam to i odlučio napraviti nakon uspjeha s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Modrić.

Okupljenima se obratio i Slaven Bilić te je ispričao zanimljivu anegdotu.

Odbio Hazarda

“Velika mi je čast biti ovdje. Nije me iznenadio Modrićev uspon, ali se mnogo toga promijenilo u njegovom životu. Sjećam se kad se Niko Kovač opraštao u Bukureštu da je desetka trebala pripasti Luki. Međutim, on se premišljao, govorio ‘a što ja znam…’, a danas Edenu Hazardu hladno odbrusi: ‘Daj ti meni to ovamo, to je moj broj. Naravno da se promijenio, ali je ostao skroman i ponizan“, rekao je Bilić, čije riječi prenosi Večernji list.

Čestitao Vatrenima

“Čestitam hrvatskoj reprezentaciji na svim ostvarenim uspjesima. Real Madrid je postigao velike uspjehe posljednjih godina a Luka Modrić je suština tih uspjeha. Svi ga znamo kao igrača, ali na sam presretan što ga poznajem kao velikog čovjeka. Presretan sam što su naše obitelji danas u prijateljskim odnosima. On je jako ljubazna osoba posvećena obitelji . Cijeli svijet zna Luku, ali mi koji s njim igramo znamo kakav je na treningu i poznajemo te minijature i tu posvećenost koje se rijetko viđaju. Lako je prepoznati vrhunske igrače po potezima i primanju lopte. On predviđa sve poteze tri-četiri sekunde prije. Teško se braniti od igre Modrića jer on sve promišlja prije vas“, poručio je pak Marcelo.