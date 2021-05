Legendarni argentinski nogometaš i po mnogima najbolji igrač svih vremena Diego Armado Maradona preminuo je 25. studenog 2020. u 61. godini života, a nakon njegove smrti u javnost su isplivale mnoge kontroverze oko njegove zadnje noći u kojoj je preminuo.

MARADONINI DOKTORI U VELIKIM PROBLEMIMA: Otkrivena zastrašujuća tajna o njegovim posljednjim danima; ‘Davao mu je travu i pivo…’

NOVI DETALJI OKO MARADONINE SMRTI: Liječnici su zakazali: ‘Nisu pravilno pazili na njega’

Pojavile su se informacije da su se njegovi liječnici ponašali nepravilno i nesvjesno, a sada je ugledni ESPN objavio da je nakon istrage argentinske policije sedam medicinara koji su skrbili za Maradonu optuženo za “jednostavno ubojstvo s namjerom”.

