MARADONA SE NA ČUDAN NAČIN ŠTITI OD KORONAVIRUSA: Ima posebnu masku, s njom izgleda kao astronaut

Jedan od najvećih nogometaša u povijesti, 59-godišnji Diego Armando Maradona, trenutno vodi argentinskog prvoligaša Gimnasiu La Platu.

RONALDINHO PREKIDA MIROVINU I IGRAT ĆE ZA JEDNOG OD NAJVEĆIH U POVIJESTI? Kakav bi ovo bio spektakl

S obzirom da se svijet bori s pandemijom koronavirusa, a on se po svojoj dobi približava “rizičnoj skupini” za taj virus, Maradona se pokušava što bolje zaštiti kako se ne bi zarazio.

Diego Maradona Breaks Down In Plea For Food Supply Toward Those Affected By COVID-19https://t.co/bl7hKbnELN

— Republic (@republic) May 20, 2020