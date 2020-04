View this post on Instagram

@Gimnasia_Oficial 2 vs. @SBarracas 0 Copa Argentina Goles: Licht y Cocimano Hoy armamos un equipo distinto al que jugó contra Independiente, para darle experiencia a los que no juegan habitualmente. Y los muchachos lo hicieron muy bien. Esta nueva victoria nos ayuda a seguir creciendo, porque esto debería ser lo habitual para nosotros. Quiero agradecer a los hinchas del Lobo que vinieron esta noche, y el reconocimiento sincero de toda la gente de Sportivo Barracas, a sus dirigentes, jugadores, y a los hinchas, que son unos fenómenos. Un abrazo! (Fotos: @EvaPardoFotografia)