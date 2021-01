MANDŽUKIĆ SE VRAĆA U VELIKOM STILU: Legendarni Hrvat potpisuje za Milan, poznati su detalji njegovog ugovora

U nedjelju je iz Italije stigla velika vijest – slavni hrvatski napadač Mario Mandžukić (34) dolazi u talijanski Milano kako bi riješio formalnosti i u ponedjeljak će biti predstavljen kao novi igrač Rossonera.

Mandžukić je bio bez kluba od ljeta 2020. godine, kada je raskinuo ugovor s katarskim Al-Duhailom i sada, nakon deset mjeseci neigranja vraća se na travnjak u dresu europskog nogometnog giganta.

Ugledni talijanski novinar i ekspert za transfere Fabrizio Romano otkrio je da je Mandžikić postigao dogovor oko ugovora s Milanom i da će u nedjelju poslijepodne stići u grad kako bi se u ponedjeljak podvrgnuo liječničkim pregledima.

Romano također napominje da je Hrvat slobodan igrač koji je nedavno odbio ponude klubova iz Turske.

S Milanom će Hrvat postipsati ugovor do kraja ove sezone, a ugledni list Corriere della Sera u petak je javio da će dobiti nešto manje od dva milijuna eura za šest mjeseci.

