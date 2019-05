MANDŽO SE OPROSTIO OD ALLEGRIJA I LEGENDE: Tisuće Juveovih fanova reagiralo na njegove poruke

View this post on Instagram

È stato un vero piacere lavorare con te, Mr Allegri 🤝🏻 Sei un grande allenatore, un grande insegnante e un grande uomo, sono fortunato ad aver potuto imparare da te 🙏🏻 Ti auguro il meglio per il futuro, in campo e fuori #GrazieAllegri It was a real pleasure to work with you, Mr Allegri 🤝 You're a great coach, teacher and a gentleman, I was lucky to learn from you 🙏🏼 I wish you the best in future, on and off the pitch #greatmemories #manytrophies 🏆