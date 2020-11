View this post on Instagram

Konačno si je @filip_hrgovic našao dostojnog sparing partnera 😉😅 Zadovoljstvo mi je bilo upoznati jednog od najboljih teškaša na svijetu i vidjeti kako izgleda njegov trening 🥊 Hrga, sretno u nastavku karijere – uz tako naporan rad uspjeh ne može izostati 💪🏼🏋🏻🤛🏼 #ElAnimal Finally @filip_hrgovic found a worthy sparring partner 😉😅 It was a pleasure to meet one of the best heavyweight boxers in the world, and watch his training session 🥊 Hrga, I wish you the best in your future matches – seeing how hard you work, success is guaranteed 💪🏼🏋🏻🤛🏼 #ElAnimal #stepbystep #neverstop #mm17🌪