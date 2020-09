Mario Mandžukić objavio je početkom srpnja da je raskinuo ugovor sa svojim dosadašnjim klubom Al-Duhailom. Hrvatski napadač već duže vrijeme nije bio zadovoljan klubom, kako su pisali mediji, a sve je kulminiralo ovim raskidom ugovora.

“Postigao sam dogovor s Al Duhailom o sporazumnom raskidu mog ugovora. Cijenim povjerenje i gostoprimstvo koje su mi ukazali u Kataru i želim klubu sve najbolje u budućnosti”, napisao je svojevremeno Mandžukić na svom Instagramu.

U šest nastupa za Al-Duhail Mandžukić je dao samo jedan gol, a klub mu je isplaćivao godišnju plaću od osam milijuna eura. Prešao je tamo u zimskom prijelaznom roku nakon što ga je trener Juventusa Maurizio Sarri totalno izopćio iz momčadi.

Nakon toga krenula su nagađanja gdje bi mogao nastaviti karijeru. Brojni talijanski klubovi se se spominjali, a kao najveći favorit glasila je Fiorentina. Bilo je dosta govora o tome da je njegov bivši suigrač iz Bayerna Franck Ribery dobio zadatak da ga nagovori da mu se pridruži. No, za sada se ništa nije dogodilo. Pisalo se potom i da ja ne meti moskovskog lokomotiva. No, i to se nije realiziralo.

Sada se pak pojavila vijest da ga u svojim redovima želi Fenerbahče. Turski Goal javlja da u Mandžukiću vide zamjenu za kosovskog napadača Vedata Muriqija, koji je preselio u Lazio.

Vedat Muriqi will have his medicals on Monday as new Lazio player. Deal completed with Fenerbahçe. Confirmed. 🔵🤝 #Lazio #Fener #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2020