MANDŽUKIĆ ODBIO BOGATE PONUDE IZ KATARA: Hrvat na putu prema Otoku, osim Uniteda želi ga još jedan slavni klub

Bivši Vatreni nije u planovima Juventusa

Čini se da Mario Mandžukić definitivno neće preseliti u Katara. Hrvatski veteran odbio je navodno sedam milijuna godišnje jer želi i dalje igrati na vrhunskoj razini. Britanski The Sun objavio je u srijedu da na stolu ima ponudu Manchester Uniteda koji bi ga želio dovesti u siječnju. Poznato je da je i ljetos bio na korak do Old Trafforda, ali Englezi navodno nisu pristali na njegove uvjete.

Sli u London?

Dan nakon što je objavljena priča o Manchester Uniteda TuttoJuve piše o interesu West Hama. Slavni londonski klub bi mu moga garantirati minutažu što je svakako nešto što bi moglo privući bivšeg Vatrenog.

Hrvatski napadač postao je nepoželjan u Juventusu nakon dolaska Maurizija Sarrrija. Talijanski prvak nastoji ga se riješiti i pridaju ga za deset milijuna eura. Ovaj 33-godišnji napadač odigrao je za Juve 162 utakmice u kojima je dao 44 gola i namjestio ih još 24.