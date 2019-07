MANDŽUKIĆ OBILJEŽIO GODIŠNJICU NAJVAŽNIJEG GOLA U KARIJERI: ‘Taj prekaljeni hrvatski ratnik, zakucao je za veliku pobjedu’

Hrvatska se ovih dana prisjeća najvećeg nogometnog uspjeha

Na današnji dan prije točno godinu dana na stadionu Lužnjiki u Moskvi hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je u Englesku 2:1 i izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva. Pobjednički pogodak na tom susretu postigao je sada već bivši Vatreni Mario Mandžukić.

NY Times o golu

“Sat je otkucavao. Penali su bili sve izgledniji i onda, nakon 109 teških minuta na terenu, Engleska je na sekundu popustila i Mandžukić, taj prekaljeni hrvatski ratnik, izbjegao je njihovu pažnju i zakucao za veliku pobjedu. Do tog trenutka je jedva stajao na nogama, ali sad je otrčao do kornera do razularenih navijača u crveno-bijelom. Suigrači su pohitali za njim i zatrpali ga svojim tijelima, skupa s jednim bespomoćnim fotografom kojeg su pomeli u slavlju”; opisao je to slikovito prestižni NY Times.

Upravo se on povodom godišnjice svog najvažnijeg pogotka u karijeri oglasio na društvenim mrežama.

“Sve ostalo je povijest”, kratko nje napisao uz fotogaleriju povijesnog trenutka.