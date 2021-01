Proslavljeni hrvatski napadač i bivši reprezentativac, 34-godišnji Mario Mandžukić, bez kluba je od ljeta 2020. godine, kada je raskinuo ugovor s katarskim Al-Duhailom.

VELIKAN PONOVNO KRENUO PO MANDŽUKIĆA: Otkriveno što mu sada nude, pregovori su već počeli

Ubrzo nakon što je postao slobodan igrač, javili su mu se brojni europski klubovi koji su ga pokušali dovesti u svoje redove.

Tako su za njega bili zainteresirani turski velikani Galatasaray i Bešiktaš, Milan, Celta, Fiorentina i cijeli niz klubova, no Mandžukić još nije potpisao za novi klub i trenutno je slobodan igrač.

No, čini se kako bi se “Mandža” vrlo brzo mogao vratiti na terene i u drugom dijelu sezone nositi dres jednog slavnog kluba.

U utorak je turski medij Hurriyet objavio kako je bivši Vatreni i dalje meta za Bešiktaš jer u tom klubu žele dovesti iskusnog napadača kako bi proširili svoj roster. Prvi put kada su ga pokušali dovesti, pišu Turci, Bešiktaš je odustao od “Mandže” jer je Hrvat tražio tri milijuna eura po sezoni.

Sada su mu poslali novu ponudu, za koju se pretpostavlja da iznosi oko 1.5 milijuna eura i nadaju se da će 34-godišnji Hrvat prihvatiti njihovu ponudu.

Tu priču je u četvrtak potvrdio i talijanski stručnjak za transfere Nicolo Schira koji je i otkrio kakav ugovor Mandžukić traži od novog kluba:

“Bešiktaš je počeo razgovore oko dovođenja hrvatskog napadača Marija Mandžukića. Bivši igrač Juventusa i Bayerna iz Münchena želi ugovor do 2022.”

#Besiktas have opened talks to sign the croatian striker Mario #Mandžukić. Former Juventus and Bayern Munich player wants a contract until 2022. #transfers

