MANDŽUKIĆ JE PRONAŠAO KLUB, POSTAT ĆE NOVI IGRAČ TALIJANSKOG VELIKANA? Pojavili su se detalji velikog posla

Tridesetčetverogodišnji hrvatski napadač Mario Mandžukić bez kluba je od srpnja ove godine, kada je raskinuo s katarskim Al-Duhailom, a od tada ga se konstantno povezuje s dolaskom u redove nekog europskog kluba.

Tako se pisalo da su za njega zainteresirani turski Fenerbahče, Bešiktaš i Galatasaray, talijanski Inter, Benevento, Verona i Fiorentina te ruski Lokomotiv iz Moskve, a sada je na taj popis došao još jedan klub.

Talijanski Tuttosport u ponedjeljak je objavio kako Mandžukića želi dovesti slavni talijanski prvoligaš Roma.

Prema njihovim informacijama, Mandžukićevi predstavnici već su kontaktirali su Romu i počeli pregovore oko ugovora.

