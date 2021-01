Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić na korak je do potpisa za novi klub. Prema izvorima iz Italije, Hrvat je na milimetar do dolaska u redove tamošnjeg nogometnog velikana Milana.

UGLEDNI LIST POTVRDIO VELIKU VIJEST, MANDŽUKIĆ USKORO POSTAJE ČLAN VELIKANA? Hrvat rekao što želi, evo što mu slavni klub nudi

Vijest su potvrdili brojni mediji, uključujući Milannews24.com and Calciomercato.it i ugledni Corriere della Sera.

Mandžukić i njegov agent Giovanni Branchini navodno su s Milanom dogovorili sve uvjete i igrač je već obavio neke testove fizičke spremnosti, al komplatan liječnički pregled će proći u sljedećih 48 sati.

Legendarni Hrvat trebao bi potpisati šestomjesečni ugovor vrijedan dva milijuna eura, a neki mediji navode da će u njemu biti i opcija produživanja na još jednu sezonu.

Talijanski novinar Alfredo Pedullà objavio je da je Mandžukić u zadnja tri tjedna imao četiri ponude drugih klubova, ali da ih je sve odbio je razmišlja samo o dolasku u Milan.

