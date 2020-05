Legendarni branič Juventusa Giorgio Chiellini u svojoj se autobiografiji prisjetio jednog od najbolnijih poraza u karijeru. Bilo je to prije tri godine kada je Real Madrid slavio protiv Juventusa u finalu lige prvaka s 4:1.

Do poluvremena ništa nije slutilo da bi Juve mogao doživjeti takav potop. Poslije 45 minuta bilo je 1:1 nakon što je Mario Mandžukić škaricama zabio za izjednačenje. Chiellini je sada pokušao pojasniti što se zapravo dogodilo te večeri.

Giorgio Chiellini on the CL final against Real Madrid in Cardiff:

We were extremely exhausted after the first half, Mandzukic fell on the floor. Pjanic barely lived. We told ourselves that we were coming back. It was 1-1 but then ended dramatically. pic.twitter.com/cS4UGJqvv0

