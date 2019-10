HRVATSKI JUNACI MIJENJAJU OTOK: Srebrni vatreni dvojac prodrmat će engleski nogomet – iz temelja!

Budućnost dvojice slavnih hrvatskih nogometaša je neizvjesna. Evo što o njihovom dolasku u Manchester United misli Branko Strupar

Već se neko vrijeme priča o mogućem transferu hrvatskog napadača i bivšeg reprezentativca Marija Mandžukića u Manchester United iz talijanskog Juventusa, u kojem je nakon dolaska novog trenera izgubio mjesto u momčadi. Također, u kontekst s Unitedom se dovodi i drugi hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, koji je u svojoj Barceloni također ostao bez minutaže.

Za Manchester United nikad u povijesti nije igrao niti jedan hrvatski nogometaš, a sada bi se to lako moglo dogoditi da u jednom prijelaznom roku u Crvene vragove stignu dvojica. Povodom toga nazvali smo umirovljenog hrvatskog napadača koji je igrao za belgijsku reprezentaciju Branka Strupara, koji je od 1999. do 2003. godine bio član engleskog Derby Countyja i ima veliko iskustvo igranja na Otoku.

‘Odličan potez’

Što se tiče Mandžukića u Unitedu, Strupar nema dvojbe: “Mislim da bi to bio odličan potez za Mandžukića i Manchester”, rekao je Branko Strupar za Net.hr.

Mandžukić je nogometaš koji se ističe borbenošću, što se jako cijeni u Engleskoj i u Manchesteru bi zauzimao poziciju centralnog napadača, kojeg nemaju od ovog ljeta i prodaje Romelua Lukakua u talijanski Inter.

“Manchester je prodao Lukakua, a to je potez njihove Uprave koji mi, najiskrenije, nije jasan i ostao bez prave devetke. To je uloga koja savršeno leži Mandžukiću i mislim da bi im bio pravi pogodak”, izjavio je Strupar.

Dob nije važna

MANDŽUKIĆ I UNITED POSTIGLI DOGOVOR? Hrvat seli na Old Trafford mjesec dana ranije. Solskjaer mu namijenio poseban zadatak

Bivši Vatreni će sljedeće godine napuniti 34 godine, a Strupar smatra da to nije problem.

“U Engleskoj nitko ne gleda godine, to im uopće nije važno. Samo je bitno što možeš pokazati na terenu”, prokomentirao je.

Što se tiče Rakitića, on ozbiljno razmišlja o dolasku iz Barcelone u siječnju ako njegova uloga u momčadi ostane nepromijenjena do kraja godine. Objavila je to španjolska Marca ovog utorka. Hrvat je od ključnog igrača postao zamjena. Sergio Busquets, Frenkie de Jong i Arthur Melo su ispred njega i zbog toga sada razmišlja o napuštanju Camp Noua, a jedan od klubova koji su zainteresirani za njega je upravo Manchester United.

Igrači za momčad

JE LI VEĆ POZNATO GDJE ĆE RAKITIĆ NASTAVITI KARIJERU? Španjolski i katalonski mediji spominju isti klub

I za njega Strupar smatra da bi bio odlično pojačanje za Crvene vragove.

“Mislim da bi i transfer Rakitića bio dobar potez. On je u Barceloni pokazao da zna igrati za momčad i to Manchesteru treba”, rekao je i zatim pojasnio što bi Raketa donio Englezima.

Korisniji od Pogbe

“Dobro bi se uklopio. Rakitić je zahvalan igrač i igra za momčad”, rekao je i zatim prokomentirao njegovog potencijalnog konkurenta u veznom redu, francusku zvijezdu Paula Pogbu.

“Pogba često pokušava izvoditi neke poteze na terenu što nekad uspije, a nekad ne i Rakitić bi bio mnogo korisniji za ekipu”, rekao je Strupar, koji smatra da bi ta dva Hrvata bili pravi potez slavnog engleskog kluba.

“Obojica bi bili pravi bingo za Manchester United”, zaključio je.