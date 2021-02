MANCHESTER UNITED PROSUO BODOVE KOD BIVŠEG BILIĆEVOG KLUBA: Fernandes zabio golčinu, ali to je bilo premalo

Nogometaši Manchester Uniteda u 24. su kolu engleskog prvenstva još jednom kiksali protiv momčadi iz zone ispadanja odigravši na gostovanju kod West Bromwich Albiona 1-1 (1-1).

Domaćin je poveo na samom otvaranju utakmice golom Diagnea (2) koji je nadskočio Lindelofa pred gostujućim golom, a poravnao je Bruno Fernandes (44) izvrsnim volejom na isteku prvog dijela.

🥴 Man Utd have lost to bottom of the table Sheffield United and now drawn with second from bottom West Brom in their last five Premier League games

🏆 Man City can go 10 points clear if they beat Everton in their game in hand on Wednesday

— WhoScored.com (@WhoScored) February 14, 2021