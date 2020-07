MANCHESTER UNITED POTPISAO UGOVOR S VEZNJAKOM: ‘Uzbudljivo je biti dio ove momčadi’

Ostat će u klubu još tri godine

Iako je malo tko to očekivao, Manchester United produlji je suradnju sa srpskim veznjakom Nemanjom Matićem tako da će ovaj 31-godišnjak umjesto do kraja iduće sezone ostati na Old Traffordu do lipnja 2023. godine.

“Još puno toga imam za ponuditi i postići. Bit će mi čast ako to uspijem s Manchester Unitedom. Uzbudljivo je biti dio ove momčadi. Imamo dobar balans mladih i iskusnih igrača”, kazao je Matić, koji je u United stigao prije tri godine iz Chelseaja.

“Njegovo iskustvo, profesionalizam i liderstvo bit će neprocjenjivo za ovim mladu talentiranu momčad. Nemanja je s nama tri sezone i stvarno shvaća što znači igrati za Manchester Uniteda”, kazao je trener Ole Gunnar Solskjaer.

Matić je ove sezone skupio 27 nastupa, a treba nagladiti i da Solskjaerova momčad ne zna za poraz od siječnja što se poklapa s dolaskom Brune Fernandesa.