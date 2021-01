MANCHESTER UNITED I ARSENAL IZBORILI 4. KOLO FA KUPA: Topnici tek u 117. minuti potvrdili prolazak dalje

Nogometaši Manchester Uniteda izborili su 4. kolo FA Kupa svladavši na Old Traffordu drugoligaša Watforda s 1-0.

NOVA BLAMAŽA BILIĆEVOG NASLJEDNIKA, ŠESTOLIGAŠ STIGAO DO SENZACIJE U FA KUPU: Pogledajte koju su ludnicu napravili nakon velike pobjede

Pogodak vrijedan prolaza postigao je McTominay glavom već u petoj minuti. ManU je protiv Watforda izveo momčad s devet novih igrača u odnosu na polufinale Liga kupa protiv Manchester Citya. Slavni klub je dosad 12. puta osvajao FA kup.

Alex Telles created six chances for Man Utd vs. Watford, including an assist for the opening goal.

Another creative outlet in Bruno's absence. pic.twitter.com/Kv7KhoWXSI

— Squawka Football (@Squawka) January 9, 2021