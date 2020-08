Manchester United i Ajax postigli su dogovor oko trenfre nizozemskog veznjaka Donnyja van de Beeka. Riječ je, inače, o veznjaku kojeg su ranije povezivali s Real Madridom i Barcelonom.

Trener Ole Gunnar Solskjaer veliki je obožavatelj njegova lika i djela te je 23-godišnjaka htio dovesti i u siječnju.

Do završetka ovog posla, javlja BBC, dijeli nas još samo liječnički pregled i dogovor oko osobnih uvjeta. Oni s Ajaxom su navodno već dogovoreni i United će platiti odštetu od 40 milijuna funti.

Man Utd have agreed a £40m fee with Ajax for midfielder Donny Van de Beek 🤝

Solskjaer's first new signing of the window 🇳🇱➡️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Check out some of his recent Champions League highlights… pic.twitter.com/f6QMqC1Yd0

